Voto per i fuorisede, Pd Firenze chiede trasporti gratuiti per tornare nel Comune di residenza

La decisione della destra e del M5S di togliere la fiducia al governo Draghi, causando la fine anticipata della Legislatura, ha interrotto il percorso di approvazione di molte leggi, tra cui la proposta di legge n. 1714/2019 "Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di assenza per motivi di studio, lavoro o cura" presentata dai parlamentari Madia, Ceccanti e Altri.

Il Partito Democratico di Firenze ha supportato questo proposito di innovare le procedure elettorali per garantire il diritto del voto ai cittadini che lavorano, studiano o si curano in una regione diversa da quella di residenza, con l’impegno nei mesi scorsi dei Giovani Democratici, tanto che una tappa della campagna Voto dove Vivo si è svolta a Firenze, e con atti istituzionali, come la mozione presentata al Consiglio del Quartiere 4 con primi proponenti i consiglieri Marco Burgassi (vicesegretario Pd cittadino) e Cristiano Nesti (capogruppo Pd Q4) poi votata all’unanimità lo scorso aprile.

Nonostante l’impossibilità di apportare ormai questa attesa innovazione, chiediamo che sia fatto tutto il possibile per supportare i cittadini fuorisede che intendono raggiungere il luogo previsto per il voto non solo con rimborsi parziali ma con la totale gratuità delle spese sostenute per i mezzi di trasporto. Lo Stato dovrebbe sensibilizzare Trenitalia, visto peraltro che stanno aumentando i prezzi per le prenotazioni in prossimità del giorno delle elezioni, o in alternativa rimborsare totalmente il costo sostenuto dai fuori sede che potranno mostrare il timbro della sezione sulla propria scheda elettorale.

Ricordiamo che questa condizione riguarda in prima persona decine di migliaia di studenti e lavoratori, ragazzi ed adulti, e non possiamo permettere che contribuisca in parte ad accrescere il fenomeno dell’astensionismo.

Andrea Ceccarelli – Segretario Cittadino PD Firenze

Marco Burgassi – Vice Segretario Cittadino PD Firenze