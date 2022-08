Aggressione all'interno di un locale fiorentino: licenza sospesa per 10 giorni

Dalla mezzanotte di oggi scatterà la sospensione della licenza per 10 giorni per un esercizio pubblico del centro storico di Firenze disposta, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., dal Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma. Il provvedimento, predisposto dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Firenze e notificato oggi dall’Arma dei Carabinieri, è stato adottato a seguito di quanto segnalato dalla Stazione Carabinieri Firenze- Uffizi.

Il pomeriggio del 14 agosto un cittadino straniero, che secondo quanto ricostruito, avrebbe svolto la sua attività lavorativa nell’esercizio pubblico in questione, ha riportato lesioni con una prognosi di 21 giorni a seguito di un’aggressione ad opera di due persone avvenuta all’interno del locale, alla presenza di clienti. La vittima, dopo essersi allontanata, sarebbe poi riuscita a raggiugere in ambulanza un ospedale cittadino.

Nel provvedimento adottato dal Questore è evidenziato come sia emerso dai fatti un violento tafferuglio che ha creato una una situazione di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini tale da dover intervenire e sospendere la licenza dell’esercizio per 10 giorni.

La Polizia di Stato ritrova e restituisce al proprietario uno scooter rubato 15 minuti prima

Si era fermato in tarda serata a fare due chiacchere con un amico nei pressi dei giardini di piazza delle Medaglie d’Oro, lasciando parcheggiato a pochi metri di distanza il suo scooter con le chiavi inserite nel quadro di accensione.

Neanche il tempo di sedersi su un muretto, che un giovane spuntato fuori dal nulla è saltato in sella al mezzo e, senza neanche il casco al seguito, ha avviato il motore ed è partito a razzo verso via Corelli.

La vittima del furto ha chiamato la Polizia di Stato che si è messa subito sulle tracce del fuggitivo.

Le volanti hanno rapidamente battuto tutta l’area intorno a Novoli e al parco delle Cascine fino a quando, dopo appena un quarto d’ora, hanno rintracciato il bottino del colpo in viale dell’Aeronautica con a bordo un cittadino marocchino di 26 anni già noto alle Forze di Polizia.

Il cittadino straniero è stato sottoposto a fermo per identificazione e denunciato per il furto, mentre lo scooter è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario.

In nottata, nei pressi del parcheggio del centro commerciale di via del Cavallaccio, le volanti impegnate nel controllo del territorio, hanno anche recuperato un altro scooter rubato, subito restituito, anche in questo caso, alla vittima del furto.

Fonte: Questura di Firenze - Ufficio stampa