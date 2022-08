I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, sono intervenuti sulla SGC FIPILI, al Km 25,5, dopo l'entrata di Empoli in direzione Firenze, per un incendio autovettura. Una corsia è stata momentaneamente chiusa, in attesa della rimozione della carcassa del mezzo bruciato e per la verifica dell'asfalto.