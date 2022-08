Ieri, in zona Novoli intorno alle 13.30, un uomo, forse di origine magrebina, è stato sorpreso dall’addetto di vigilanza mentre cercava di rubare in un supermercato di Firenze; per scappare ha rotto una bottiglia usandola come arma contro l’addetto, che ha riportato ferite all'avambraccio e al dorso, con una prognosi di 30 giorni per le ferite riportate.