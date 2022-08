Disservizi idrici, GAIA impegnata nel ripristinare l'erogazione

Continuano le operazioni di ripristino del servizio idrico a seguito del noto evento temporalesco del 18 agosto: per supplire alla mancata fornitura di energia elettrica da parte di Enel, GAIA ha messo in campo, giorno e notte, tutto il personale e i mezzi a disposizione, attuando un piano emergenziale complesso, sia per l'imprevedibilità degli eventi, sia perché in concomitanza con la già esistente emergenza siccità.

La normale erogazione del servizio idrico è subordinata al corretto funzionamento delle centrali elettriche: in assenza di elettricità, da un lato GAIA ha sollecitato l'azienda fornitrice ad effettuare le riparazioni nel più breve tempo consentito, con il sostegno di prefettura, amministrazione comunale e protezione civile immediatamente attivatisi, dall'altro ha messo in campo i mezzi di emergenza a propria disposizione, in sostituzione del servizio elettrico essenziale ancora mancante. Il generatore all'impianto delle Capannelle è stato installato non appena è stato possibile il trasporto attraverso l'accesso alla strada che porta all'impianto, la cui viabilità era stata pesantemente compromessa dal nubifragio delle ore precedenti, e che richiedeva una intensa operazione di bonifica per la quale è stato necessario interessare l'amministrazione comunale.

I generatori alternativi a disposizione del gestore idrico restano di natura emergenziale e non risolutivi in condizioni, come quella verificatasi, in cui i punti dell'interruzione elettrica sono molteplici e contemporanei. In queste circostanze è necessario che ogni ente gestore faccia la sua parte per comprimere i tempi di intervento.

L'ultimo aggiornamento è relativo all'intervento di Enel che si è resa disponibile ad intervenire su Forno Alta, anticipando le operazioni calendarizzate. Per la progressiva risoluzione delle criticità è stato fondamentale la collaborazione con il Sindaco e le istituzioni.

Altri aggiornamenti sulla situazione anche sulla pagina Facebook di GAIA.

Fonte: GAIA - Ufficio Stampa