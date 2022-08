Elezioni, Ponzo Pellegrini: "Azione mi voleva candidato ma ho rifiutato"

Non sarà l'assessore Antonio Ponzo Pellerini il candidato capolista per Azione nel collegio dell'Empolese. Dopo alcune voci che si rincorrevano sulla stampa, l'assessore alle attività produttive nella giunta empolese di Brenda Barnini ha voluto far chiarezza, confermando comunque che la richiesta da parte dei vertici del partito di Calenda è stata fatta, ma poi anche rifiutata.

""Ho ringraziato gli organismi regionali e nazionali per la fiducia e la bella opportunità, ma credo ci siano dei momenti in cui le velleità personali devono cedere il passo a una visione di insieme. Ho preferito l'unità, personale e politica, della mia giunta ad un'occasione che pure, innegabilmente, sarebbe stata sfidante", spiega Ponzo Pellegrini in un post su Facebook.

Nonostante il passaggio ad Azione, l'assessore non ha mai escluso il suo appoggio a Brenda Barnini, eletta nel 2019 con il Pd e con la lista Questa è Empoli (proprio in questa civica era candidato). Dopo il dietrofront di Carlo Calenda all'alleanza con il Pd, alleanza che Ponzo Pellegrini aveva sostenuto, la redazione di gonews.it ha chiesto un commento a caldo all'assessore. Commento rifiutato fino al post di quest'oggi.