Estar, ripartita l’attività a Calenzano

E’ ripresa questa mattina l’attività del magazzino Estar di Calenzano, ferma da giovedì scorso in seguito alla tromba d’aria che aveva scoperchiato una parte consistente del tetto, causando l’allagamento della struttura e il danneggiamento dei prodotti sottostanti, farmaci e dispositivi medici destinati al servizio sanitario regionale.

La ripresa dell’attività, quasi a pieno regime, è avvenuta grazie al lavoro incessante nelle ultime 48 ore dei dipendenti di Estar e degli operai della ditta di manutenzione, ai quali il presidente della Regione Toscana ha inviato un caloroso ringraziamento, sottolineando l’importanza fondamentale dell’impianto di Calenzano. Si tratta infatti, ha aggiunto il presidente, del magazzino sanitario più grande d’Italia, la cui attività risulta fondamentale per la cura e l’assistenza delle persone che vivono nell’Area Vasta Centro, dove è concentrata la maggior parte della popolazione regionale e dove si trovano centri sanitari di eccellenza. Il presidente ha infine ringraziato in maniera particolare per la preziosa opera di coordinamento il direttore generale di Estar, a nome della Regione Toscana e del sistema sanitario.

Anche l’assessore regionale al diritto alla salute ha evidenziato lo sforzo dei dipendenti di Estar, che insieme agli operai della ditta di manutenzione hanno lavorato giorno e notte, scontrandosi con le avversità del maltempo, per consentire la ripresa delle lavorazioni e dell’invio degli ordini a territorio e ospedale. Secondo l’assessore per Estar e per il Servizio Sanitario si è trattato di una nuova prova, anch’essa superata con spirito di squadra e di collaborazione.

Il direttore generale di Estar ha sottolineato come tutti i dipendenti, consapevoli dell’importanza del magazzino di Calenzano - che copre il fabbisogno di farmaci e dispositivi medici del 43% della popolazione toscana - si siano prodigati senza sosta, coprendo doppi turni, lavorando fino a tardi e rientrando dalle ferie, per ripristinare il prima possibile il pieno svolgimento delle lavorazioni. E li ha ringraziati insieme al direttore del Dipartimento Farmaceutica e Logistica e ai dirigenti della Logistica e dell’Area Tecnica. Ringraziando anche i direttori generali delle Aziende Sanitarie per la collaborazione e tutti gli operatori del sistema sanitario, che hanno compreso il momento delicato e hanno attivato solo le richieste urgenti e appropriate.

La tromba d’aria e la ripartenza

In seguito alla tromba d’aria, giovedì mattina l’attività di Estar era stata immediatamente sospesa per motivi di sicurezza: pericolo di corto circuito e tetto pericolante i rischi maggiori. Le richieste urgenti di forniture, provenienti dagli ospedali e dal territorio, erano state subito dirottate sugli altri magazzini Estar.

Dopo le prime valutazioni, i prodotti erano stati spostati e coperti ed immediatamente venivano iniziati i lavori sul tetto. Nel pomeriggio, il direttore generale di Estar aveva inviato una comunicazione di parziale inagibilità del magazzino al presidente della Regione e al sindaco di Calenzano, ad ulteriore tutela della popolazione.

La ripresa delle lavorazioni all’interno era iniziata già da ieri, nonostante le difficoltà causate dal maltempo che ha continuato ad imperversare per tutta la serata di giovedì e nella mattinata di venerdì.

Infine, la ripartenza di questa mattina.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa