Jova Beach Party Viareggio, Italia Nostra: "La Soprintendenza chiede verifiche"

Apprendiamo dalla stampa dell'opportuno intervento della Soprintendente, Dott.ssa Angela Acordon, la quale ha ritenuto necessario che, ai fini della tutela paesaggistica ed ambientale, il Jova Beach Party in programma a Viareggio il 2 e 3 settembre, debba essere verificato nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica. La sezione di Italia Nostra Versilia, attraverso il suo Vicepresidente Andrea Lami, aveva anch'essa ribadito la necessità di detta autorizzazione attraverso una PEC inviata agli enti competenti. Nel ringraziare la Soprintendente per l'intervento, resta tuttavia da comprendere come, a soli dodici giorni dall'evento, manchi ancora un'autorizzazione fondamentale e di non semplice redazione come questa, così come sarebbe assente, pare, la Valutazione di Incidenza Ambientale relativa al sito Rete Natura 2000 poco distante dal Muraglione. Di conseguenza, mancherebbe anche l'autorizzazione per la distruzione delle piante costituenti gli habitat di interesse comunitario rilevati nel puntuale censimento realizzato sul campo dal professor Bacaro. Nel frattempo, presumibilmente per i lavori da iniziare di lì a poco, giovedì è stato posizionato sulla vegetazione un ingombrante generatore; fatto che ha provocato l'attraversamento della duna dai mezzi pesanti. Come è stato possibile, senza autorizzazione? Su questa come sulle altre domande Italia Nostra attende chiarimenti.

Fonte: Italia Nostra sezione Viareggio