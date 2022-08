Maltempo a Chiesina Uzzanese, frazioni senza elettricità

Nell'ultima settimana la Toscana è stata colpita dal maltempo, per fortuna nella nostra Chiesina non si sono registrati danni gravi ma dai social network si possono leggere gli appelli e le segnalazioni di tanti nostri concittadini che sono stati senza corrente elettrica per molto tempo o che hanno avuto alberi caduti vicino alle loro abitazioni.

Purtroppo queste situazioni si sono registrate anche nei comuni vicini, ma lì a differenza di Chiesina i sindaci ed il comune hanno prontamente informato la cittadinanza (con i profili Facebook, i canali Telegram e WhatsApp).

A Chiesina tutto tace.

Non è stata data nessuna comunicazione, non è dato sapere se il Sindaco ed i suoi (sempre pronti a farsi le foto sorridenti sul palco) si sono attivati, ogni singolo chiesinese si è dovuto arrangiare per contattare l'Enel ed attendere gli interventi.

I cambiamenti climatici ed i danni del maltempo non sono certo problemi risolvibili per un piccolo singolo comune, ma la buona volontà di informare la cittadinanza non costa niente ed è alla portata di ogni amministratore in grado di gestire un po' oltre l'ordinaria amministrazione. Basterebbe almeno provarci.

Gruppo consiliare Chiesina e le Sue Frazioni