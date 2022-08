Maltempo nel Pistoiese, tetti scoperchiati: vigili del fuoco in azione a Quarrata e Agliana

I Vigili del fuoco del comando di Pistoia, sono intervenuti ieri nel comune di Quarrata in via Galilei per la rimozione di un tetto scoperchiato seguito del forte vento. L'intervento è stato effettuato con l'ausilio di un'autogru privata ingaggiata dal comune.

Sempre ieri, i Vigili del fuoco del comando di Pistoia sono intervenuti anche nel comune di Agliana per la rimozione di un porzione di tetto scoperchiato dove una parte di questo è terminato sul tetto di un'abitazione vicina e danni ad una terza. L'intervento è stato effettuato con l'ausilio di un'autogru e un'autoscala.