Musica folk inglese fra gli ulivi della campagna di Empoli

Con l'estate sono tornati i Concerti rovesciati, concerti al tramonto dedicati alla musica di tradizione orale, in “giardini segreti” (la cui ubicazione sarà comunicata al momento della prenotazione) sparsi tra le province di Pisa e Firenze.

Giovedì 25 agosto, alle 19, il quarto appuntamento della rassegna, ospitato a Ponzano in un'uliveta non lontana da Empoli, vedrà protagonista un duo d'eccezione, composto da Marilyn Tucker e Paul Wilson, direttamente dal Devon (Inghilterra), per un tuffo nella musica tradizionale inglese.

I due musicisti, cantanti e ricercatori, sono fondatori e animatori di Wren music, una grande realtà sociale dedita al riproposizione e diffusione del canto popolare e alla musica di comunità e per l’inclusione sociale. Paul e Marylin proporranno un concerto dal titolo When the moon is full, alla ricerca del gotico nel repertorio folk inglese, cantando di magia e leggende, di spettri e avvenimenti misteriosi, di personaggi fuori dal comune e animali parlanti. I concerti rovesciati proseguono poi il 7 settembre in un giardino di Casciana Terme, con i Kalò Taxìdi, formazione dedita al repertorio greco e mediterraneo.

Entrata libera, uscita a offerta. La prenotazione è obbligatoria, i posti limitati. Info e prenotazioni: info@cantorovesciato.it mob. 349 8163917

L'iniziativa è promossa dall'associazione Canto rovesciato, nata nel 2021, che ha fra i suoi obiettivi principali la promozione e divulgazione della musica popolare in stretto contatto con la natura. L'associazione, attiva anche in ambito corale e didattico, organizza regolarmente laboratori, incontri e seminari intensivi di più giorni, dedicati al canto corale e popolare e aperti a tutti, in luoghi suggestivi fra montagne, mare e colline.

Tutte le attività e le proposte di Canto rovesciato: QUI.

Fonte: Ufficio Stampa