Nuove aggressioni al carcere di Lucca, Osapp: "Situazione gravissima"

Il sindacato Osapp ha reso noto che nel carcere di Lucca si sono verificate due aggressioni nelle ultime ore ai danni di sei agenti di polizia penitenziaria. due, nelle ultime ore, ai danni di sei agenti di polizia penitenziaria. Lo rende noto il sindacato Osapp. "Negli ultimi tre giorni al carcere di Lucca - spiega il sindacato - è successo di tutto. Dal detenuto in overdose per aver assunto una quantità eccessiva di farmaci e quindi ricoverato in ospedale, a due detenuti che hanno aggredito in momenti diversi sei agenti di polizia penitenziaria. Si è verificata anche l'interruzione di energia elettrica causata da un altro detenuto, autore dell'aggressione".

“Ormai è il quarto giorno consecutivo che presso il carcere di Lucca si susseguono eventi critici – commenta in una nota Giuseppe Proietti Consalvi, vice segretario generale Osapp –. Gravissima è la situazione presso il carcere di Lucca dove continuano gli eventi critici e addirittura le risse tra gli stessi detenuti, forse scatenate da alcuni perché stanchi degli atteggiamenti posti in essere da altri detenuti facinorosi. Nonostante ciò - aggiunge -, continua l'assenza dell'amministrazione penitenziaria, e riteniamo sempre più urgente una visita ispettiva da parte dell'Ufficio dipartimentale preposto, al fine di verificare quanto sta accadendo a Lucca e in altri istituti Toscani, grazie soprattutto a una politica di assegnazioni di detenuti senza senso e prima che accada qualcosa di grave ed irreparabile. Ci auguriamo che il capo Dap intervenga al più presto e adotti i provvedimenti adeguati.

Inoltre, continua la nota di Proietti Consalvi, "nonostante le varie segnalazioni di questo sindacato l'ufficio del Provveditorato continua ad assegnare detenuti per motivi di ordine e sicurezza in un istituto, come quello di Lucca, inidoneo alla gestione di tali detenuti. Forse queste assegnazioni sono premeditate per causare problemi al carcere di Lucca".