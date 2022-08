Palio di Siena, il Masgalano 2022 è di Valdimontone

Il Valdimontone si è aggiudicato il Masgalano 2022. Questo il verdetto sancito dall’apposita Commissione presieduta da Emiliano Muzzi e chiamata a conferire il prestigioso riconoscimento per le comparse che si sono distinte per eleganza, dignità di portamento e coordinamento durante la sfilata del Corteo Storico, che precede i Palii di luglio e agosto.

Nel gioioso e prezioso Masgalano, offerto dall’Associazione Culturale Feriae Matricularum e realizzato dallo scultore e cesellatore Dante Mortet, che ha interpretato con grande ironia l’anima goliardica degli studenti universitari, adesso, prima della consegna ufficiale, sarà aggiunto un elemento non presente al momento della sua presentazione: il barbero con i colori del Valdimontone.

L'organismo, formato da diciassette membri effettivi appartenenti ciascuno a una Contrada, con il supporto di quattro commissari supplenti, risulta così composto: Gabriele Boschi (Nobile Contrada dell'Aquila), Michele Pieri (Nobile Contrada del Bruco), Nicola Peccianti (Contrada della Chiocciola), Ferruccio Valacchi (Contrada Priora della Civetta), Francesco Gerardi (Contrada del Drago), Marco Cinaglia (Imperiale Contrada della Giraffa), Andrea Pagliantini (Contrada Sovrana dell'Istrice), Federico Fontani (Contrada del Leocorno), Guido Bruni (Contrada della Lupa), Massimo Sambucci (Nobile Contrada del Nicchio), Andrea Visibelli (Nobile Contrada dell'Oca), Leonardo Vagheggini (Contrada Capitana dell'Onda), Marco Ceccherini (Contrada della Pantera), Gabriele Bartali (Contrada della Selva), Lorenzo Lorenzini (Contrada della Tartuca), Riccardo Mulatto (Contrada della Torre), Luca Braccini (Contrada di Valdimontone).ù

I misuratori di bandiere e tamburi per il Palio di luglio e di agosto sono stati Alessandro Gronchi della Contrada della Lupa e David Tanganelli della Contrada Sovrana dell'Istrice. A causa della sostituzione di membri effettivi della Commissione, per la carriera di luglio il Commissario effettivo Marco Ceccherini è stato sostituito da Cesare Guideri della Contrada della Tartuca, mentre per quella di agosto, il Commissario effettivo Gabriele Boschi è stato sostituito da Riccardo Preve della Contrada della Pantera.