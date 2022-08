Pedinamenti, botte e minacce all'ex compagna: in manette un 47enne a Siena

Un 47enne di origini rumene è stato arrestato a Siena dalla polizia per maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della ex compagna, una connazionale 54enne. Il rumeno, infatti, ha picchiato e minacciato di morte l’ex compagna, arrivando anche a chiuderla in casa per il timore che si incontrasse con qualche altro uomo. A un certo punto, la donna aveva deciso di abbandonare Siena di nascosto, andando a vivere fuori dalla Toscana, nel tentativo di rifarsi una vita. Il 47enne però era riuscito a rintracciarla e convincerla a tornare per iniziare una nuova convivenza.

Purtroppo per lei violenze e vessazioni ricominciarono presto. Alla fine la donna si è rivolta alla polizia, che le ha trovato un'abitazione protetta, e ha in più di un’occasione cercato di riprendere le sue cose dall'abitazione dell'ex. L’ex compagno tuttavia la chiudeva in casa, impedendole di uscire. Ormai esasperata, la donna qualche giorno fa è tornata dalla polizia per denunciare l'accaduto. L'uomo, anche in quella circostanza, l'ha seguita fino alla questura ma due poliziotti fuori servizio lo hanno notato e identificato. Per il 47enne quindi sono scattate le manette.