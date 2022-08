Use Gross pronta a partire, allenamenti col nuovo coach Luca Valentino

Con un gruppo mai così giovane, l’Use Computer Gross è pronta a tornare al lavoro in palestra in vista del prossimo campionato di serie B. Lunedì 21 agosto alle 19, la squadra del nuovo coach Luca Valentino si raduna al Pala Sammontana per iniziare gli allenamenti. Si tratta di un gruppo molto rinnovato e che, accanto a qualche giocatore più esperto, si propone di lanciare tanti giovani cresciuti nel vivaio che cercano ora di ripercorrere la strada di Sesoldi ed Antonini.

“Abbiamo costruito il gruppo con dei precisi obiettivi – spiega il tecnico – già dal roster si capisce che il primo è la crescita dei giovani del nostro vivaio che, dopo aver fatto la trafila del settore giovanile e il campionato di serie C Silver, si affacciano ora alla ribalta ben più impegnativa della serie B. Più in generale vorrei che questa squadra riflettesse in campo quelli che sono i valori nei quali si riconosce la società e che sono da sempre il marchio di fabbrica di chi veste questa maglia”. “Il mercato non è stato facile – prosegue - ma abbiamo allestito un gruppo col quale iniziamo a lavorare con entusiasmo e serietà per avvicinare le migliori. Il lavoro deve essere la cosa che fa la differenza per noi”.

Rispetto al gruppo dello scorso anno non mancano le novità. Si comincia proprio da Luca Valentino che, dopo aver lavorato nel settore giovanile e con la serie C Silver, si affaccia ora da esordiente alla ribalta della serie B. Accanto a lui come primo assistente un’altra faccia nuova, ovvero Davide Elmi che arriva da Cecina.

Passando al roster, lunedì sarà la prima volta al Pala Sammontana di Andrea Casella, Anfernee Hidalgo, Nwokoye Obinna, Fabio Dal Maso e Mauro Marchioli, un esterno classe 2003 il cui passaggio da Omegna è stato perfezionato proprio in queste ultime ore.

A dare loro l’accoglienza i veterani del gruppo, capitan Sesoldi ed Antonini, che avranno il compito anche di accompagnare i giovani nel percorso che loro hanno fatto in passato. Per quanto riguarda gli impegni, l’esordio ufficiale sarà in Coppa sabato 10 settembre a San Miniato, mentre la prima amichevole è in calendario martedì 6 settembre a Siena sul campo del Costone.

E’ tutto pronto per una stagione che si preannuncia difficile visto che è quella che fa da preludio alla riforma dei campionati. L’obiettivo è entrare fra le prime 12 così da poter disputare i playoff per giocare anche l’anno successivo la B Nazionale. Non sarà facile, ma di sicuro questo gruppo ci proverà poggiando, appunto, sui valori che sono nel Dna della società.

I convocati:

Play:

Anfernee Hidalgo 1996, Lorenzo Baccetti 2005

Guardie:

Andrea Casella 1990, Alessandro Antonini 1999, Simone Cerchiaro 2003, Luca Giannone 2003, Mauro Marchioli 2003

Ali/Pivot:

Daniele Sesoldi 1992, Nwokoye Obinna 1995, Fabio Dal Maso 1999, Marco Mazzoni 2003, Matteo Menichetti 2004,

Giovani aggregati al gruppo:

Mattia Fogli 2005, Giacomo Bellucci 2004, Pietro Ramazzotti 2007, Giovanni Marini 2007

Staff tecnico:

Capo allenatore: Luca Valentino

Primo assistente: Davide Elmi

Secondo assistente: Tommaso Cappa

Preparatore fisico: Diego Alpi

Staff medico:

Medico sociale: dottor Riccardo Palatresi

Fisioterapisti: Nilo Rosselli, Vittorio Mugnaini

Fonte: Use