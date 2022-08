Vola il tetto della ex conceria Nobel, dopo 2 mesi chiusa ancora via San Tommaso

La ex conceria Nobel continua a essere una spina nel fianco dell'amministrazione comunale di Santa Croce sull'Arno. A seguito dell'ondata di maltempo e del forte vento, la copertura del rudere è saltata in parte, volando a terra e facendo danni.

Il sindaco Giulia Deidda ha dovuto emettere un'ordinanza per chiudere di nuovo via San Tommaso nel tratto di competenza. Erano passati poco più di 2 mesi dalla riapertura della strada nella sua interezza proprio per la messa in sicurezza della ex Nobel.

L'ex Allegrini-Nobel è una delle concerie rimaste nel centro, anche se dismessa da decenni. Da qualche tempo si parla di un progetto di riqualificazione ma all'ordine del giorno ci sono soprattutto parole d'ordine come sicurezza e decoro.

La stessa Deidda, nei commenti al post su Facebook in merito alla chiusura della strada, ha spiegato di nuovo perché l'abbattimento della struttura non è possibile: "Per demolire la ex conceria Nobel è necessaria la presentazione da parte della proprietà di una variante al piano di recupero approvato e convenzionato. Commetterei un illecito amministrativo a fare diversamente". Le mani dell'amministrazione sono dunque bloccate e le rimostranze dei cittadini continuano.