Volley Santa Croce, continua la preparazione della Kemas Lamipel

La Kemas Lamipel sta portando avanti al Pala Parenti il proprio programma di preparazione, sotto l’occhio vigile dell’ampio e qualificato staff biancorosso. Allenamenti a ritmo serrato che tra qualche giorno si andranno ad integrare con i primi allenamenti congiunti, momenti di gioco costruiti sfidando altre realtà di serie A. Appuntamenti che stimolano già la fantasia e la curiosità dei supporters, e che serviranno alla parte tecnica per iniziare a raccogliere le prime impressioni e i primi dati, al netto di condizioni fisiche da costruire e di un’intesa che avrà bisogno di tempo per potersi dire completa, considerando i tanti volti nuovi del roster.

Questo lo schema degli impegni per la Kemas Lamipel, con orari ancora da definire:

venerdì 2 settembre: Emma Villas Aubay – Kemas Lamipel S. Croce

sabato 10 settembre: Kemas Lamipel S. Croce – Ermgroup S. Giustino

mercoledì 14 settembre: Kemas Lamipel S. Croce – Tuscania Volley

sabato 17 settembre: triangolare a S. Giustino con Ermgroup, ABBA Pineto e Kemas Lamipel S. Croce

sabato 24 settembre: Consoli Mc Donald’s Centrale Brescia – Kemas Lamipel S. Croce

Debutto in preseason al Pala Estra senese, contro i padroni di casa dell’ex coach biancorosso Paolo Montagnani. Sfida più che motivante, contro un team avversario che costruito per affrontare a testa alta la Superlega. Il secondo allenamento congiunto cade nel giorno prescelto per i festeggiamenti dei 60anni. Di fronte, Ermgroup S. Giustino, una ambiziosa neopromossa di serie A3. Proprio per favorire l’organizzazione del “main event” serale, l’allenamento potrebbe svolgersi in orario pienamente pomeridiano (le 16.00).

Per il terzo appuntamento, un’altra formazione di A3, Tuscania Volley (orario: dalle 17.00 in poi). Quindi, sabato 17 settembre, il triangolare in Umbria con i padroni di casa di S. Giustino e la formazione di Pineto (sempre A3), con il direttore generale Dario Da Roit grande “ex” di giornata. A quindici giorni circa dallo start ufficiale, la trasferta a Brescia, contro l’ambizioso sestetto schierato dalla Consoli Mc Donald’s Centrale. Remake, questo, del quarto di finale play-off A2 Credem Banca 2021-22, gara terminata con la netta affermazione della Kemas Lamipel.

Un programma ricco, terminato il quale si andrà dritti alla “season”, con la squadra di coach Mastrangelo chiamato ad esordire lontano dalle mura amiche, a Ravenna, domenica 9 ottobre, Palasport “A. Costa”, contro la Consar Ravenna fresca retrocessa dalla Superlega.

