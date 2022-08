Ginevra Taddeucci argento agli europei di nuoto, pure Empoli esulta

Ginevra Taddeucci ha conquistato la medaglia d’argento nella gara dei 10mila metri ai Campionati europei di nuoto di fondo. Fiorentina classe 1995, è molto conosciuta a Empoli perché è una 'colonna' del Team Nuoto Toscana Empoli.

Nella gara di Ostia è andata sempre all'attacco e ha sfiorato l'oro, giungendo seconda dietro alla tedesca Beck.

Tanti i complimenti per Taddeucci sui social, tra questi quello di Eugenio Giani. "Si tratta di una medaglia magnifica. I giovani atleti toscani siano motivo d'orgoglio per i trionfi che continuano a raccogliere in ogni specialità nelle competizioni più importanti sia in Italia che a livello internazionale. Grazie di cuore a Ginevra per il bellissimo argento di oggi e per la grande soddisfazione regalata ai tifosi azzurri, a Firenze e a tutta la Toscana" ha detto il presidente.