Ladri in azione a Empoli, colpo in un appartamento a Cortenuova

Nuovo furto a Empoli, stavolta nella frazione di Cortenuova. Nel tardo pomeriggio di sabato 20 agosto alcuni malviventi sono entrati in una abitazione di via Maestri del Lavoro e hanno causato qualche danno e rubato dei monili.

Il fatto è avvenuto poco prima di cena. I ladri hanno approfittato dell'assenza dei padroni di casa e sono entrati in un appartamento al piano terra passando da una finestra. Hanno messo a soqquadro la casa e portato via gioielli e un orologio.

A accorgersi del furto i padroni di casa, rientrati poche ore dopo; è stata presentata denuncia ai carabinieri di Empoli, che stanno indagando per risalire ai colpevoli.

Sono stati segnalati furti in abitazione anche in altre case in zona Serravalle, sempre a Empoli.