Lite fuori da una discoteca, ferito 22enne

Si sono presi a botte e bottigliate fuori da una discoteca a Firenze Sud nella notte tra il 20 e il 21 agosto. Protagonisti due ragazzi, di 19 e 22 anni: il 22enne è stato colpito al volto da una bottiglia di vetro con una prognosi di dieci giorni e ha deciso di presentare denuncia per lesioni aggravate. La polizia è intervenuta intorno alle 2.50 per calmare gli animi. I due si sarebbero prima scambiati insulti, poi il 19enne avrebbe scagliato la bottiglia contro l'altro. Sul posto è intervenuto anche il 118 per le cure mediche.