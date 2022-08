Fibbiana e Empoli in lutto, è scomparso Mario Nencioni

Se ne è andato a 85 anni Mario Nencioni, figura molto conosciuta nell'Empolese Valdelsa. Per moltissimi anni ha avuto un'officina meccanica a Empoli in via Chiarugi, era noto anche per essere un grande campione di briscola.

Originario di Certaldo, si era trasferito a Empoli e dopo la pensione era andato a abitare a Fibbiana (Montelupo Fiorentino) assieme alla moglie. Avrebbe compiuto 85 anni tra pochi giorni. La salma sarà cremata e tumulata nel cimitero di Fibbiana.

Nencioni lascia la moglie Milena, i figli Alberto e Paolo, le nuore e i nipoti. Il figlio Paolo è uno stimato collega de Il Tirreno, a lui e alla famiglia giungano le più sincere condoglianze da parte di gonews.it.