In permesso premio per trovare la madre, si ubriaca alla stazione

Aveva ottenuto un permesso premio per andare a trovare la madre ma non ci è mai arrivato: invece di andare dalla parente, si è ubriacato e la polizia lo ha trovato in evidente stato di ebbrezza.

Si tratta di un 42enne di Chiusi, ritrovato dalla polizia alla stazione di Siena. Doveva andare dalla madre per un permesso premio, era in carcere dopo una condanna di tre anni e tre mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violazione di domicilio.

Dal 20 al 22 agosto poteva usufruire del permesso per andare dalla madre, rispettando il divieto di fare uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti. Invece la polizia lo ha trovato ubriaco.

Il 42enne, con precedenti specifici a carico, dopo essere stato accompagnato all’ospedale per ricevere le cure del caso, è stato ricollocato in carcere in stato di detenzione, su disposizione dello stesso Magistrato di Sorveglianza di Siena.