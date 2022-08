A Calenzano arrivano 21 parcheggi 'rosa'

A Calenzano ci saranno 21 posti auto “rosa”, riservati alle donne in gravidanza e ai genitori con bambini di età inferiore ai due anni. Lo ha stabilito con una delibera la Giunta comunale, per facilitare la mobilità delle gestanti e dei genitori con figli piccoli, individuando le aree cittadine dove saranno istituiti i posti riservati. Il Comune ha presentato nei giorni scorsi una domanda di contributo al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, che ha messo a disposizione degli enti locali un fondo di 6 milioni di euro per la realizzazione degli stalli rosa.

“Gli stalli rosa saranno realizzati in prossimità dei principali servizi pubblici e privati, come farmacie, aree commerciali, scuole, per dare la possibilità alle future mamme e ai neo-genitori di avere sempre a disposizione uno spazio sicuro e vicino a queste destinazioni” dichiarano il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, insieme all’assessora alle pari opportunità. “Nei mesi scorsi – proseguono - insieme agli uffici della Viabilità abbiamo lavorato alla dislocazione degli stalli sul territorio, indirizzati in questo senso anche dal Consiglio comunale. Abbiamo condiviso la pianificazione con la Commissione assetto del territorio, facendoci trovare pronti all’uscita del portale ministeriale per la presentazione del progetto. Lo Stato ha previsto per i Comuni delle nostre dimensioni un finanziamento per la realizzazione di soli 12 stalli; attendiamo la risposta positiva del Ministero alla nostra domanda e ci impegniamo a realizzare a spese del Comune altri 9 stalli, per coprire adeguatamente tutto il territorio comunale.”

A Carraia saranno previste due “soste rosa” in piazza Unità d’Italia e in via Località Carraia; a Le Croci uno stallo sarà nel parcheggio della frazione presso la SP8. Nel centro cittadino sono previsti 18 stalli: in piazza del Ghirlandaio, piazza Vittorio Veneto, piazza della Costituzione, piazza Enrico Berlinguer, via Mia Martini, via Firenze, via Giuseppe Giusti, via Don Giovanni Minzoni, via Pietro Mascagni, due in via del Molino, via Riccardo Bordoni, via Giuseppe Mazzini, via Giacomo Puccini, via Giacomo Matteotti, via Enzo Cherzani, via Armido Cioni, via Giulio Squilloni. Al momento della realizzazione verranno pubblicate le modalità per effettuare le richieste dei “permessi rosa” per poter utilizzare gli stalli riservati, che dovranno essere indirizzate al Comando di Polizia municipale.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio stampa