Arrivano i 100 anni per la signora Giulia Bucciarelli a Villa I Pitti di Signa

Pomeriggio di grande emozione nella residenza per anziani ‘Villa I Pitti’ di Signa (Fi), gestita da Sereni Orizzonti. La signora Giulia Bucciarelli, classe 1922, ha raggiunto l’invidiabile traguardo del secolo di vita e tutti gli altri ospiti e il personale della struttura si sono riuniti per festeggiare insieme a lei questa ricorrenza.

Nonna Giulia è stata una bravissima ricamatrice e fino a 91 anni viveva a Scandicci con Maura, la sua unica figlia. In paese la signora è sempre stata molto conosciuta e ammirata.

I festeggiamenti in onore di nonna Giulia sono stati una splendida occasione per gioire insieme e la signora ha ricevuto alcuni doni floreali, che hanno suscitato in lei forti emozioni positive. Al rinfresco organizzato in suo onore erano presenti anche la sua famiglia e gli altri ospiti della residenza, che si sono riuniti per l’evento. Durante la festa ha, infine, ricevuto gli auguri sentiti del vicesindaco Marinella Fossi.

La struttura ‘Villa I Pitti’ di Signa (Fi) può accogliere anziani non autosufficienti ed è gestita da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con circa 80 Rsa e più di 5mila posti letto in Italia e all’estero.