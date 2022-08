Basket Castelfiorentino, Abc Solettificio Manetti si prepara alla nuova stagione

Inizia il conto alla rovescia per il via ufficiale alla stagione 2022/2023 dell’Abc Solettificio Manetti targata Walter Angiolini. Tra conferme e novità, per il sodalizio castellano si tratterà dell’inizio di un nuovo corso in quella che si prospetta una stagione impegnativa in vista della riforma dei campionati che, dal prossimo anno sportivo, vedrà la nascita della nuova serie Interregionale.

Giovedì, dopo il raduno, al via i primi test atletici guidati dal preparatore fisico Simone Garbetti. La preparazione gialloblu proseguirà con sedute giornaliere fino all’11 settembre, data del primo impegno ufficiale di Coppa Toscana contro la Juve Pontedera (ore 18 PalaBetti). Ecco dunque i quadri tecnici e gli impegni di pre season.

ROSTER

1 Lorenzo Rosi, guardia 2006

2 Cosimo Lazzeri, guardia 2000

4 Giovanni Corbinelli, guardia 1997

5 Alessandro Pucci, ala 1992

6 Giovanni Merlini, ala 2006

7 Daniele Viviani, guardia 2006

11 Andrea Scali, ala grande 1994

12 Paolo Lilli, guardia 2006

14 Alessandro Nepi, guardia 1993

15 Steve Tavarez, ala 1999

18 Alberto Lazzeri, ala grande 1988

20 Pietro Cantini, centro 1999

30 Alessio Cicilano, playmaker 2001

99 Andrea Belli (K), playmaker 1999

Pietro Bartolini, guardia 2006

Enrico Edelu Damiani, playmaker 2006

Andrea Marchetti, ala 2006

Aldo Filomeno, ala 2007

Cosimo Ticciati, playmaker 2007

STAFF TECNICO/MEDICO

Walter Angiolini, allenatore

Alessandro Mostardi, primo assistente

Claudio Calvani, secondo assistente

Simone Garbetti, preparatore fisico

Ciro Orabona, fisioterapista

Giulia Talluri, fisioterapista

Claudio Firenzani, medico

CALENDARIO PRE SEASON

Mercoledì 7/09 ore 19.45, PalaBetti | Abc Solettificio Manetti – Folgore Fucecchio | Amichevole

Domenica 11/09 ore 18, PalaBetti | Abc Solettificio Manetti – Juve Pontedera | Coppa Toscana

Mercoledì 14/09 ore 19.45, PalaBetti | Abc Solettificio Manetti – Pall. 2000 Prato | Amichevole

Sabato 17/09 ore 18.30, PalaEstra | Mens Sana Basketball – Abc Solettificio Manetti | Coppa Toscana

Domenica 25/09 ore 18, PalaBetti | Abc Solettificio Manetti – Cus Pisa | Coppa Toscana

