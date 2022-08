Beat Festival Empoli, tanto rap e divertimento nell'edizione 2022

Il conto alla rovescia è iniziato. Tutto pronto per l’ottava edizione di Beat Festival, che andrà in scena dal 24 al 28 Agosto 2022 al parco di Serravalle di Empoli. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Empoli e realizzata con il sostegno della Città Metropolitana di Firenze, tra le più attese dell’estate Toscana, si svilupperà su 5 giorni, tra musica, ottimo cibo e divertimento.

Dopo due edizioni in cui il Festival è andato in scena nel format Garden, per rispettare in modo scrupoloso tutte le norme che in quei periodi erano in vigore, Beat torna alla sua connotazione originale, riappropriandosi appieno della magnifica area verde del parco di Serravalle.

La musica sarà ancora una volta la regina di Beat, soprattutto sul palco del Main Stage che ospiterà ancora artisti italiani emergenti e consolidati tra canzone d’autore, rap, elettronica e hip-hop. Ormai i marchi distintivi di un festival che è cresciuto artisticamente insieme alle nuove produzioni della scena nazionale, spaziando con creatività e libertà tra i generi musicali e i mood sempre cangianti della musica giovanile.

Si comincia mercoledì 24 agosto con il live di Ditonellapiaga, reduce dal successo dell’ultimo Sanremo e vincitrice della Targa Tenco per la miglior opera prima e autrice di alcuni grandi successi dell’estate 2022. Sul palco nella serata inaugurale saranno protagonisti anche il duo Legno, lanciato da Beat Festival e oggi gruppo di spicco nel panorama indie pop italiano. Sul palco anche la giovane Anna Carol.

Giovedì 25 agosto prima volta a Beat per Tananai, fenomeno musicale e mediatico di questa prima parte di 2022 e protagonista assieme a Fedez e Mara Sattei di una delle hit di questa estate “La dolce vita”. Sul palco il 25 agosto anche il live di Incubo, giovane artista locale prodotto da Labella, una etichetta empolese che ha saputo interpretare al meglio l’indie di nuova generazione.

Il rap più duro e puro sarà protagonista venerdì 26 agosto con Massimo Pericolo, uno dei rapper più rappresentativi del panorama italiano, una vera forza della natura sul palco e un raffinato scrittore di barre crude e stradaiole. Sul palco anche Big Mama e Novelo due tra le realtà migliori della nuova scena indie-hip-hop.

Sabato 27 agosto invece sarà la volta di Chiello, che porterà a Beat il suo tour Oceano Paradiso. Un live intenso, trainato da molte delle sue hit, tra queste la popolarissima “Quanto ti vorrei”. Ad aprire per lui Centomilacarie, nuova scoperta di Maciste Dischi e Frambo della Clinica Dischi.

Domenica 28 agosto il rap sarà di nuovo al centro del palco grazie a Madman, il rapper pugliese che ha collezionato dischi di platino salirà per la prima volta sul palco di Beat, con lui anche lo storico rapper Ensi.

I biglietti per i concerti sono disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.

Come nella tradizione di Beat, Main Stage a parte, tutte le aree saranno ad ingresso totalmente gratuito.

Tra queste diverse saranno dedicate alla musica. Un palco si trasformerà nella “Bunker 44 Arena”. Il collettivo empolese avrà per tutti e 5 i giorni del Festival uno spazio dove sarà protagonista con concerti e con ospiti, tra cui band e rapper emergenti tra showcase live e dj set.

I dj set saranno presenti anche nel classico spazio dedicato “nel verde” che torna come nelle prime edizioni. Una dj arena che negli anni ha visto protagonista la musica anni ’80, ’90 e contemporanea con i grandi successi del momento.

La musica non sarà l’unica protagonista di Beat. Uno spazio sarà riservato ai coloratissimi e gustosissimi truck dello street food. I migliori truck, provenienti da tutta Italia, daranno vita ad un vero e proprio show del gusto e dei sapori. Ci saranno alcuni truck storici, punti di riferimento gastronomici di Beat, ma anche tante new entry.

Non può mancare anche un’area dedicata ai birrifici artigianali. Uno spazio come sempre dove gustare le birre più buone, dalle classiche alle ultime novità. Il tutto grazie alla sapiente arte dei mastri birrai e delle migliori birrerie empolesi.

Per gli amanti del vintage, appuntamento immancabile quello con il Market, che spazierà dall’artigianato all’abbigliamento d’autore, come sempre coniugando la qualità e lo stile.

“Siamo orgogliosi di dar vita a questa ottava edizione – spiega Umberto Bonanni, presidente dell’Associazione Beat 15 - Il format è ormai collaudato, ma ad ogni edizione cerchiamo di aggiornarlo, di adeguarlo e di arricchirlo e cercare di trasmettere al nostro pubblico una sensazione di libertà e di condivisione che da sempre rimane al centro dell’atmosfera unica di Beat. Tra gli artisti ci piace segnalare la presenza di Tananai, di cui negli ultimi mesi si è capito il valore artistico e Massimo Pericolo uno dei grandi dell’hip-hop italiano. Ovviamente siamo orgogliosi anche di tutti gli artisti emergenti che a Beat trovano ogni anno uno spazio per esprimersi in un contesto unico e magico”

“È tempo di Beat Festival. L’evento empolese che saluta l’estate, pensato per tutti i ragazzi e per tutte le famiglie - sottolinea il vicesindaco di Empoli Fabio Barsottini -. Un appuntamento che fa conoscere Empoli a mezza Italia e che offre divertimento all’interno del parco di Serravalle, uno dei parchi pubblici più grandi e belli della Toscana. Musica, cibo e divertimento tornano a essere lo spettacolo di fine agosto”.

"È davvero importante - dichiara la consigliera delegata alla Cultura della Città Metropolitana di Firenze, Letizia Perini - sostenere iniziative come il Beat Festival che dal 24 al 28 agosto animerà le serate di Empoli. Una manifestazione ricca di eventi, che vedrà la partecipazione di grandi artisti del panorama musicale nella splendida cornice del parco di Serravalle. Per questo siamo molto felici di avere dato il nostro contributo alla promozione dei nostri territori attraverso il supporto a grandi festival culturali come il Beat di Empoli".

Per questa edizione Beat si avvale di importanti collaborazioni. Dallo storico sponsor Toscana Energia a nuovi partner: Chianti Banca e Accademia i Santini, fondamentali per la realizzazione della manifestazione.

Per restare aggiornati su tutte le ultime news che riguardano la manifestazione è possibile consultare il sito beatfestival.net oppure le pagine social Instagram e Facebook di Beat Festival.

Fonte: Beat Festival