Bobo Rondelli & SuRealistas suonano per Colle Val d'Elsa

La grande musica come ogni estate ritorna protagonista a Colle di Val d’Elsa. Mercoledì 24 agosto in piazza Unità dei Popoli dalle ore 19.00, con ingresso gratuito ‘Pillole di Libera - Bobo Rondelli & SuRealistas in concerto’.

Un grande evento, una divertente festa della musica, organizzato da Amministrazione comunale e Azienda Speciale Multiservizi. “Bobo Rondelli e i SuRealistas” è un concerto travolgente che confonde italiano e spagnolo, poesia e farsa, humour labronico e porteño, speranze, disamori, ritmi latini e disturbi esistenziali. Roberto Rondelli, in arte Bobo, si definisce un cantautore anticoformista e un po’ bohemien. Oltre alla musica nella vita è anche un attore e uno scrittore. Animo e spirito da artista libero e anticonformista che ritroviamo anche nella sua musica e nelle sue canzoni.

I SuRealistas sono una ‘vera band’, come quelle dei tempi che furono. Nessun leader: il loro simbolo è un cerchio, capace di racchiudere più idee, più voci e più colori. Dopo due tour europei, tre album di inediti e tre videoclip, le priorità dei SuRealistas sono chiare: tenere gli occhi sempre aperti sul mondo e i piedi sempre pronti a danzare. Il loro concerto è un inno alla vita, al canto e alla danza. Grande sarà anche l’allestimento audio-video e luci, per un appuntamento musicale straordinario che vedrà prima l’esibizione di numerosi artisti che si avvicenderanno dalle ore 19.

“Pillole di libera” nasce come spin-off di Liberacollarte, ed è il format con cui l’Amministrazione comunale in collaborazione con Azienda Speciale Multiservizi presentano singoli eventi di musica e spettacolo legati allo spirito della storica manifestazione colligiana, Liberacollarte appunto, il Festival che dal 2003 è evento identitario della Città ed ha dato un importante contributo alla sua crescita culturale, mantenendosi fedele alla sua linea originaria: portare a Colle di Val d’Elsa artisti di fama nazionale e internazionale e nello stesso tempo mettere in scena le espressioni artistiche del territorio, al fine di creare apertura al mondo e scambio culturale.

Il programma Ore 19.30 Dj Set, Ore 20.30 Verdaccio, Salvatore Arena- Chitarra acustica e voce

Pietro Cantarelli- Chitarra acustica, Ore 21.00 Eugenio SOURNIA Eugenio Sournia- Chitarra, Piano e voce

Andrea Libero Cito- Violino, Piano,Ore 21.30 Dj set Ore 22.00 Bobo e SuRealistas