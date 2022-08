Bravìo delle Botti, svelato il panno

L'entusiasmo dei contradaioli ha accolto lo svelamento del Panno dell'edizione 2022 del Bravìo delle Botti. Durante il pomeriggio di domenica 21 agosto al Teatro Poliziano si è infatti tenuto il tradizionale appuntamento con la Presentazione del Panno, prima dell'esposizione in Piazza Grande alla cittadinanza, oltre alla consegna del Grifo Poliziano e dell'ambito premio "A Tavola con il Nobile" in cui si sfidano le cucine delle otto contrade cittadine in abbinamento al Vino Nobile di Montepulciano.

La giornata di premiazioni, condotta dai giornalisti Tinto e Valentina Chiancianesi, si è aperta proprio con i risultati della ventesima edizione di "A Tavola con il Nobile", il premio enogastronomico promosso dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano in collaborazione con il magistrato delle contrade. La prima contrada classificata è stata per la quarta volta nella storia del premio Voltaia con il "Raviolo di cibreo con rinforzo d'uovo", ricetta pensata sul tema dell'anno che era le ricette della tradizione contro lo spreco alimentare. Al secondo posto la contrada di Gracciano mentre al terzo posto del podio la contrada di Talosa.

Successivamente, con la presentazione dei giornalisti Tinto e Valentina Chiancianesi, si è svolta la consegna del “Grifo Poliziano”, dedicato alle personalità che si sono distinte per il loro impegno nella valorizzazione di Montepulciano in ambito internazionale; quest'anno il premio è stato assegnato a Silvia Calamandrei, presidente della Biblioteca di Montepulciano, per aver raccolto insieme alla famiglia l'eredità civile e morale del padre costituente Piero Calamandrei, per essersi fatta testimone del suo straordinario lascito, continuando senza sosta a diffondere e tutelare i valori della nostra Costituzione, per aver costituito solidi canali culturali tra Montepulciano e la Cina, contribuendo a consolidare l'internazionalità della cittadina poliziana.

Alla presenza di Andrea Biagianti, Reggitore del Magistrato delle Contrade, e dei rappresentanti dell'amministrazione comunale di Montepulciano, è stato poi presentato il Panno che verrà consegnata alla contrada vincitrice della gara del Bravìo delle Botti che si svolgerà domenica 28 agosto lungo le vie cittadine. Il Panno è stato dipinto dall'artista fiorentina Paola Imposimato, che già dipinse il Panno nel 2008. Il tema di quest'anno è l'anniversario della morte di Michelozzo, avvenuta 550 anni fa. Architetto e scultore, Michelozzo fu autore della facciata in travertino della Chiesa di Sant'Agostino e ha contributo a creare l'immagine che ancora oggi abbiamo della "Perla del Cinquecento".

Proseguono per tutta la settimana gli eventi collaterali al Bravìo delle Botti con le aperture serali delle otto contrade, all'insegna della cucina tipica e delle feste a tema con musica dal vivo. Fino a venerdì 26 agosto (con la pausa di giovedì 25 agosto per il Corteo dei Ceri) si tengono poi le prove notturne degli spingitori, con gli atleti delle rispettive contrade che proveranno il percorso di gara facendo rotolare le botti sulla pietra serena di Montepulciano.