Cade dal terzo piano e muore a Livorno: i carabinieri indagano

I carabinieri a Livorno stanno conducendo accertamenti sulla morte di un trentenne che nella notte è precipitato dal terzo piano di un palazzo di via Giordano Bruno. L'uomo è stato soccorso intorno alle 3.30 della notte scorsa, non cosciente, e trasportato in condizioni disperate al pronto soccorso, dove è deceduto dopo circa dieci ore nonostante i tentativi dei medici di salvarlo. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi sulla caduta.