Circo Nero Dinner Show Party in scena a Firenze

Il Circo Nero approda sabato 10 Settembre a Oasi Parterre, il nuovo spazio estivo a Firenze, per una notte magica animata da musica e da un’energia travolgente. Un evento dedicato allo spettacolo circense nella sua veste più romantica, emozionante e coinvolgente, con performer stravaganti e singolari!

A partire dalle ore 20.00, una folle parata itinerante animerà la cena con un divertente Dinner Show con i misteriosi e affascinanti personaggi del Circo Nero: mangiafuoco, contorsionisti, giochi aerei, improbabili clown e presentatori, atmosfere giocose e maliziose, per un susseguirsi ininterrotto di emozioni durante tutta la cena!

Ivana Vamp, dal cast della prima stagione del reality show Drag Race Italia, è una delle meravigliose protagoniste del Circo Nero Dinner Show Party.

Imponente, simpatica, con uno sguardo rivolto al passato e le mani che cuciono abiti che strizzano l’occhio all’ Haute Couture. Curata fin nei minimi particolari non lascia nulla al caso costruendo, di volta in volta, personaggi che oltre all’abito abbiano anche un’anima. La sua arma il canto, si ispira alle grandi icone come Mina, Maria Callas, Loredana Bertè, Mia Martini.

Dalle 23.00 avrà inizio lo Show Party, un viaggio che vi condurrà fino a tarda notte accompagnati da ballerine, domatori e tigri, donne cannone e mangiatori di fuoco, clown e cavalieri, folletti, cupidi e tanti altri ancora.

Il Circo Nero è fatto di questi e tanti altri personaggi che sfileranno davanti ai vostri occhi con l’intento di sfiorare il cuore ed i ricordi, arrivando al mattino come in un sogno, leggero e piacevole, ma difficile da dimenticare!

“E’ questo il Circo Nero, il circo della fantasia e della memoria che non si vuole scordare, di quel mondo, di quei personaggi – reali o immaginari – che hanno aiutato tutti nei momenti più duri, estraniandoci dalla realtà delle cose e portandoci ad interpretare la vita come una fiaba, una favola…come in uno stranomondo!”.

Evento ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria per cena e dopo cena .

Fonte: Ufficio Stampa