Coppia di turisti si perde a Firenze, ritrovati grazie alla municipale

Piccola disavventura a lieto fine ieri pomeriggio per una coppia di turisti romani, lei di 60 anni e lui di 80, che ieri pomeriggio si sono ‘persi’ in centro a Firenze e poi ritrovati grazie alla Polizia municipale.

Verso le 16 la donna, in piazza della Signoria, ha segnalato alla pattuglia in servizio di aver disperso il marito, un signore di 80 anni circa, con problemi di memoria. Dopo che la scomparsa è stata diramata alla Centrale operativa, l’uomo è stato rintracciato in piazza della Calza e portato all'ospedale di Santa Maria Nuova per accertamenti. Ma mentre la moglie, avvisata del ritrovamento, si stava recando all’ospedale, l'anziano si era nel frattempo allontanato in taxi per cercare la donna e per ritrovare la propria auto. La pattuglia della Polizia municipale ha però rintracciato velocemente il taxi e i due coniugi si sono finalmente ricongiunti.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa