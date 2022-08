Eccidio del Padule, la commemorazione a Stabbia

La deposizione di una corona d’alloro alla lapide posta in Piazza XXIII agosto, a Stabbia, darà il via alle celebrazioni organizzate dal Comune di Cerreto Guidi per ricordare il 78°anniversario dell’Eccidio del Padule di Fucecchio.

Le celebrazioni si inseriscono nel programma che partito Domenica 21 agosto a Massarella, interesserà anche i Comuni di Larciano, Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Ponte Buggianese e Monsummano Terme dove Sabato 17 settembre si svolgerà la manifestazione unitaria.

Il programma di Cerreto Guidi, Sabato 27 agosto, prevede che la giornata dopo la deposizione della corona d’alloro prevista alle ore 9.30, prosegua alle ore 10,00 sempre a Stabbia, al “Giardino della meditazione”, intitolato a Livio Lensi, dove sono previsti l’intervento del Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti e la celebrazione della Santa Messa. La cerimonia si concluderà con le letture e la testimonianza sull’Eccidio.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa