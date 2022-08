Elezioni, Cosimo Ferri candidato con il Terzo Polo a Massa-Viareggio

"Sarò candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Massa-Viareggio con il TerzoPolo guidato da Carlo Calenda, una scelta per continuare a lavorare con impegno per il mio territorio". Così in una nota il deputato Iv Cosimo Maria Ferri, ricandidato alle prossime elezioni del 25 settembre 2022. "La sfida del maggioritario è infatti la più esaltante e la più slegata dalle logiche di partito. Si confrontano anzitutto le persone: il radicamento, la conoscenza delle tematiche locali, la disponibilità verso i cittadini con i quali condividiamo le esperienze di vita e le problematiche di ogni giorno, in qualunque occasione. È la dimensione elettorale e che facilita il rapporto tra chi si candida e gli elettori. Inoltre, l’offerta politica di una terza coalizione che si colloca al centro rappresenta l’unica vera novità di queste elezioni e ha la possibilità di occupare il grande spazio che si è aperto tra i due poli. Insomma è una sfida che mi entusiasma molto" afferma ancora Ferri.

"Sarò candidato anche come capolista alla Camera nel collegio plurinominale in Liguria e per una candidatura di vero servizio in Emilia Romagna nel collegio plurinominale Parma-Piacenza-Reggio Emilia. Sono contento di queste candidature perchè mi permetteranno di fare un ragionamento territoriale più ampio sui temi che lì legano e che ho già seguito in questi anni di attività politica: si pensi ad esempio al lavoro fatto per la ricostruzione del ponte di Albiano Magra e all’attività parlamentare per il proseguimento della realizzazione della ferrovia pontremolese che in questa legislatura ha fatto passi in avanti significativi, alla centralità dei Porti di Marina, di Carrara, La Spezia, che sono gestiti dalla stessa Autorità Portuale. Sono quindi pronto e determinato a fare bene. Anche nel solco della recente esperienza elettorale di Carrara che ha dimostrato, pur in un tempo assai breve, come gli elettori siano aperti all’ascolto e pronti a dare fiducia alle proposte credibili, concrete e motivate dalla costante presenza tra la gente. Sono prontissimo a battermi - conclude Cosimo Maria Ferri - e con l’aiuto di tutti fiducioso di raggiungere traguardo!".