Elezioni, Italia Viva-Azione lanciano Renzi, Saccardi e Annibali in Toscana

Sono state diffuse le candidature della coalizione Italia Viva-Azione per la Toscana in vista delle elezioni del 25 settembre prossimo.

Come anticipato dallo stesso Matteo Renzi, il leader IV sarà al primo posto nel listino plurinominale al Senato, a seguire Mariastella Gelmini (Azione), poi Davide Vivaldi e Stefania Saccardi.

Nei collegi con il maggioritario alla Camera troviamo a Firenze 7 Lucia Annibali, Cosimo Ferri nel collegio 2 Lucca-Massa Carrara, l'ex sindaco Alessandro Cosimi a Livorno 6, il parlamentare uscente Gabriele Toccafondi nel collegio di Scandicci 8, Lucia Cherici ad Arezzo.

Per i 3 collegi con il proporzionale alla Camera Francesco Bonifazi è capolista. Per il Senato Stefania Saccardi, vice presidente della Regione Toscana, è candidata all'uninominale nel collegio fiorentino. A Prato-Pistoia-Lucca-Massa Carrara, sempre per l'uninominale al Senato, l'ex Fi Barbara Masini (Azione), ad Arezzo-Siena-Grosseto Davide Vivaldi.