Elezioni, i candidati Pd Toscana: Ilaria Cucchi, Boldrini e Bonafè. Rientra Ceccanti

Presentate questa mattina a Firenze le liste per i collegi plurinominali di Camera e Senato del Partito Democratico e degli uninominali della coalizione di centrosinistra in Toscana. Una squadra di uomini e donne autorevoli, con un’ampissima rappresentanza che viene dalle rose dei nomi presentate dai territori.

“Il lavoro per la composizione delle liste é stato complesso ma possiamo dire che il partito nazionale ha accolto in grandissima parte i nomi dei territori che avevamo avanzato e tutte le province toscane hanno almeno un candidato in lista in posizione eleggibile come ci eravamo proposti. Anche nei collegi uninominali correranno tutti candidati toscani del Pd, oltre a Ilaria Cucchi in rappresentanza della coalizione. Voglio ringraziare i nostri parlamentari uscenti per il loro lavoro in questi anni e per il contributo che continueranno a dare alla politica toscana - commenta la segretaria Simona Bonafè -. Ora sotto con la campagna elettorale, da qui al 25 settembre ci aspetta un mese di grande impegno. Abbiamo davanti una sfida di portata enorme: ci sono due idee opposte di Italia, di Europa e di società fra noi e le destre. Sarà una campagna elettorale difficile ma niente è scontato. E noi ce la metteremo tutta. L'Italia ha bisogno del Partito democratico e saremo in prima fila per convincere ogni elettore, casa per casa, della validità della nostra proposta”.

DI SEGUITO LE LISTE COMPLETE ——-

COLLEGI PLURINOMINALI CAMERA:

P01

Anna Ascani

Marco Furfaro

Caterina Bini

Marco Martini

P02

Laura Boldrini

Marco Simiani

Roberta Casini

Simone De Rosas

P03

Simona Bonafè

Arturo Scotto

Caterina Bini

Federico Ignesti

COLLEGI UNINOMINALI CAMERA:

U01 Grosseto Siena

Enrico Rossi

U02 Massa

Martina Nardi

U03 Lucca

Serena Mammini

U04 Pisa

Stefano Ceccanti

U05 Livorno

Andrea Romano

U06 Prato

Tommaso Nannicini

U07 Firenze

Federico Gianassi

U08 Scandicci

Emiliano Fossi

U9 Arezzo

Vincenzo Ceccarelli

COLLEGIO PLURINOMINALE SENATO

Dario Parrini

Ylenia Zambito

Silvio Franceschelli

Caterina Biti

COLLEGI UNINOMINALI SENATO

U01 Arezzo

Silvio Franceschelli

U02 Livorno

Andrea Marcucci

U03 Prato

Anna Graziani

U04 Firenze

Ilaria Cucchi