Giani: "Calamità naturali quasi ordinarie, rivedere bilanci"

Le calamità naturali sono diventate quasi ordinarie. A dirlo è il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che a margine di un'iniziativa in Toscana ha commentato i gravi fatti del maltempo nella settimana di Ferragosto.

"Dovremo rivedere i nostri bilanci dal 2023, perché fatti emergenziali sono diventati quasi l'ordinarietà. Ho dovuto dichiarare nel mese di agosto almeno tre volte lo stato di emergenza. Per siccità, per gli incendi e ora per l'alluvione. Diventa necessario intervenire per fare laghi e invasi".

In merito alla richiesta di stato di emergenza nazionale, ha spiegato: "Ho ricevuto rassicurazioni a parole dal direttore della protezione civile Curcio, stiamo compilando tutte le schede dei danni che hanno colpito la Toscana, dalla Valdelsa e Piana fiorentina alla Valdinievole fino a Lucca e Massa Carrara".