Illuminazione pubblica, Volterra sceglie Hera: nuovi 1.500 punti luce a led

In arrivo a Volterra un’illuminazione pubblica nuova, efficiente e sostenibile.

Verranno riqualificati circa 1500 corpi illuminanti con tecnologia a led, che garantiranno un risparmio energetico pari al 50% ovvero 349mila Kwh all’anno, pari a 199 tonnellate di Co₂ che non saranno emesse nell’atmosfera ogni anno. Un dimezzamento dei consumi per l’illuminazione pubblica che corrisponde a quello medio annuo di circa 129 famiglie e l’energia elettrica fornita sarà certificata verde al 100%. Sono questi alcuni dati del progetto di riqualificazione dell’illuminazione

pubblica offerta da Hera Luce per il Comune di Volterra, attivato tramite la convenzione Consip – servizio luce 4, valido per tutto il territorio dell’Umbria e della Toscana: un completo restyling che coinvolgerà tutto il sistema di illuminazione pubblica del territorio comunale, per illuminare in modo più “green” e più efficace le strade, i monumenti e le piazze della città.

Oltre alla sostituzione dei punti luce si procederà con la riqualificazione e sostituzione di 91 sostegni, con l’adeguamento di 10 quadri elettrici e con l’installazione di 31 sistemi di telecontrollo e monitoraggio dell’illuminazione.

“Dal 1° gennaio, a Volterra, prende avvio una vera e propria rivoluzione energetica: la sostituzione integrale di tutti i punti luce dell’illuminazione pubblica, sia in città che nelle frazioni, che passeranno dalle lampade tradizionali a lampade nuove con tecnologia led – spiega il sindaco Giacomo Santi -. Questa è un’operazione strategica, voluta proprio in un momento nel quale i costi energetici sono fuori controllo mettendo in seria difficoltà le casse comunali. Oggi, grazie all’accordo-

quadro redatto da Consip per le pubbliche amministrazioni, siamo in grado di fare un investimento del valore di circa 900.000,00. euro in nove anni. Questo intervento comprende: l’investimento vero proprio e la manutenzione a carico di Hera Luce dal primo gennaio. Avremo, così, un sistema più funzionante dal punto di vista della qualità dell’illuminazione e, soprattutto, un risparmio energetico notevole: risparmieremo molto proprio sul consumo annuo. Il Comune di Volterra realizzerà una trasformazione di cui beneficeremo, in termini economici, tra alcuni anni, ma, in termini ambientali, si tratta di una rivoluzione green i cui vantaggi saranno immediati”.

Fonte: Comune di Volterra - Hera