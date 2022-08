Lavori a Grassina, dopo i marciapiedi nuovo asfalto in centro

Battute conclusive per la riqualificazione del centro urbano di Grassina. Terminato, nelle scorse settimana, il rifacimento dei marciapiedi, adesso tocca ai nuovi asfalti. I lavori, che interesseranno via Ponte del Lepri, via Pian di Grassina e via Costa al Rosso, dal 24 al 26 agosto prevederanno la fresatura del manto stradale ed il rifacimento del manto stradale. Dal 29 al 31 agosto, poi, sarà realizzata la nuova segnaletica orizzontale. Nei giorni dell’intervento, le tre direttrici saranno chiuse alla circolazione in orario 9.00-18.30. Via Tegolaia e via Chiantigiana potranno essere impiegate come viabilità alternativa. Per accedere al parcheggio di via Costa al Rosso, via del leccio e via Costa al Rosso alta.

Il sindaco e l’assessore ai lavori pubblici spiegano che i lavori, del valore complessivo di oltre 220mila euro, sono stati previsti nelle settimane a ridosso di Ferragosto, quando le presenze sono minori, per evitare al massimo i disagi. Si tratta della fase conclusiva di un intervento che una volta terminato darà al centro urbano di Grassina più decoro e maggiore sicurezza per i pedoni. Il sindaco e l’assessore tornano a ringraziare cittadini e commercianti per la comprensione e la collaborazione dimostrata.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa