Lavori via Fucini a Empoli, 125mila euro per l'incrocio trafficato

Partiti questa mattina, lunedì 22 agosto 2022, i lavori di manutenzione straordinaria su via Renato Fucini. Un progetto da 125mila euro che interesserà il tratto dall'incrocio con via Bellini verso il centro di Empoli.

Si va a intervenire sui tratti più critici di via Fucini a partire da via Bellini verso il centro di Empoli. Questo tratto stradale presenta una larghezza media di circa 8,00 metri, utilizzata in via prioritaria da mezzi di ogni tipo per il transito verso il centro storico di Empoli e di attraversamento verso altre direzioni anche extracomunali e sono presenti marciapiedi su entrambi i lati della strada.

Le operazioni sono di fresatura e successiva bitumatura con risanamenti profondi in alcune zone puntuali che presentano maggiori criticità. La strada resta comunque aperta al traffico veicolare perchè i lavori sono eseguiti per stralci e sempre su metà della carreggiata. Naturalmente è vietata la sosta su entrambi i lati.

Con questa azione, che si inserisce nel piano di interventi di manutenzioni ordinarie e straordinarie avviato nelle scorse settimane e destinato a proseguire nei prossimi mesi, l'amministrazione comunale va a intervenire in un'area che si trova all’esterno della parte Nord-Est di Empoli, con un livello di traffico piuttosto elevato per chi proviene da lato Firenze e si muove in direzione centro storico.

Il Comune finanzia il cantiere con i fondi assegnati dal Ministero dell'Interno a seguito della Legge di bilancio 2022 che ha previsto l'assegnazione, per gli anni 2022 e 2023, di contributi ai Comuni per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa