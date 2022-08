Maltempo a Carrara, annullati Bier Fest e Tutti in Fiera

La IMM/CarraraFiere, società proprietaria del complesso fieristico sede delle manifestazioni di cui all’oggetto, ha ufficialmente comunicato che, a causa degli ingenti danni provocati dall’evento calamitoso abbattutosi su Marina di Carrara il 18 agosto, risulta attualmente impossibile garantire la sicurezza della struttura e che conseguentemente ne viene disposta la chiusura per la tutela della salute e della incolumità delle persone che potrebbero accedervi.

In questa situazione, è stato previsto l'annullamento di Carrara Bier Fest e di Tutti in Fiera 2022, anche perché non vi è certezza circa le modalità e i tempi necessari per ripristinare l’agibilità del complesso fieristico.

Fonte: Ufficio Stampa