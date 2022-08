Nuove zone 30 per Firenze su via di Ripoli e via del Poggetto

Continuano gli interventi infrastrutturali dell’Amministrazione per migliorare la sicurezza stradale. La giunta comunale, su proposta dell’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti, ha approvato i progetti relativi all’istituzione di due nuove “zone 30” rispettivamente nel Quartiere 3 e del Quartiere 5: si tratta delle aree di via di Ripoli e del Poggetto.

Previste dal Codice della Strada, si tratta di zone dove il limite massimo di velocità per i veicoli viene portato a 30 chilometri all’ora rispetto ai 50 chilometri orari previsti nelle aree urbane. Un provvedimento finalizzato al miglioramento della viabilità e ad una maggiore sicurezza stradale ma anche alla riduzione dello smog e dell’inquinamento acustico. La giunta aveva già approvato una lista di aree in cui realizzare questa disciplina e adesso sono stati approvati i progetti elaborati dagli uffici relativi a queste due zone che si aggiungeranno a quella già in funzione in centro storico, Parco delle Cascine, via Forlanini, San Donato area ex Fiat e Brozzi-Peretola e a quella in via di realizzazione all’Isolotto.

In dettaglio la zona 30 di via di Ripoli riguarderà l’area compresa tra via Fortini, via del Larione, via di Ripoli, viale Giannotti, viale Europa, via Danimarca, piazza Badia di Ripoli, via Chiantigiana, via San Marcellino, via del Paradiso. In via di Ripoli sono stati già eseguiti alcuni interventi legati all’istituzione della zona 30 come la riorganizzazione della sosta in modo da ridurre la velocità e migliorare la sicurezza con particolare attenzione ai pedoni e la collocazione di paletti parapedonali. Dopo l’estate saranno eseguiti anche interventi di riqualificazione urbana che prevedono, tra l’altro, l’ampliamento strutturale dei marciapiedi e la loro risagomatura per migliorare la sicurezza di pedoni e veicoli, e la collocazione di elementi di arredo urbano.

Per quanto riguarda il Poggetto il perimetro della zona 30 sarà composto da via Vittorio Emanuele II, via Massaia, via Ernesto Rossi, via Incontri, via Alderotti, via Mercati, via Celso.

“La sicurezza stradale rimane una nostra priorità - dichiara l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti -. Limitare la velocità delle auto e delle moto in zone della città densamente popolate permetterà una migliore convivenza tra auto, bici e pedoni e una maggiore attenzione all’ambiente, dato che i mezzi che vanno lentamente inquinano meno”. “Questi interventi - continua - favoriscono i ciclisti e i pedoni con la riduzione della carreggiata per le auto, l’ampliamento dei marciapiedi, la protezione degli attraversamenti pedonali, oltre a una segnaletica dedicata”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa