Pacchetto scuola, a Empoli arrivano incentivi economici

È stato pubblicato il bando regionale per l’assegnazione dell’incentivo economico, ‘Pacchetto scuola’, relativo all’anno scolastico 2022 – 2023, destinato a studenti residenti in Toscana, che sono iscritti a una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o ad un percorso di istruzione e formazione professionale. Un’azione che va nella direzione del diritto allo studio, per garantire pari opportunità di accesso all’istruzione scolastica, offrendo contributi monetari per sostenere le spese per acquisto di libri e altro materiale didattico oppure per usufruire di servizi scolastici, a favore delle famiglie con condizioni socio economiche difficili.

DOMANDE - Le domande d’ammissione al bando possono essere presentate da lunedì 29 agosto a mercoledì 21 settembre 2022, esclusivamente online collegandosi al sito https://portale.comune.empoli.fi.it/web/istanze con una delle seguenti modalità:

- con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) (per ulteriori informazioni sullo SPID e su come ottenerlo, consultare il sito www.spid.gov.it);

- con Carta di identità elettronica con Pin;

- con tessera sanitaria con Pin.

REQUISITI - Per essere erogato il ‘Pacchetto scuola’ sono necessari alcuni requisiti: l’ISEE anno 2022 (Indicatore Socio Economico Equivalente) del nucleo familiare non deve superare il valore di 15.748,78 euro; l’iscrizione alla scuola secondaria di primo e secondo grado o a un percorso di Istruzione e Formazione Professionale, IeFP, presso una scuola secondaria di secondo grado o presso una agenzia formativa accreditata; la residenza dello studente nel comune di Empoli e l’età non superiore a 20 anni compiuti entro il 21 settembre 2022.

GRADUATORIA - Sarà stilata una graduatoria che verrà pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune di Empoli e sul sito istituzionale dello stesso, www.comune.empoli.fi.it. I dichiaranti, che hanno presentato domanda di partecipazione, potranno inoltrare ricorso avverso a tale graduatoria entro e non oltre i 10 giorni successivi dalla sua pubblicazione. Il ricorso dovrà essere indirizzato al Comune di Empoli, via Giuseppe del Papa, 41.

BANDO - Il presente bando è reperibile sul sito del Comune di Empoli, www.comune.empoli.fi.it. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l'ufficio Scuola allo 0571 757727 (dal lunedì al venerdì orario 9-13 e il martedì-giovedì orario 15-18), anche inviando una mail all’indirizzo scuola@comune.empoli.fi.it.

Questo è il link della scheda del procedimento: https://www.comune.empoli.fi.it/procedimento-incentivi-economici-diritto-allo-Studio-pacchetto-scuola .

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa