Pacchetto scuola ad Altopascio: aiuti fino a 300 euro

Studiare tutti, studiare meglio: torna, anche quest’anno, il pacchetto scuola, erogato dall’amministrazione comunale di Altopascio con fondi provenienti dal Ministero dell’Istruzione. C’è tempo fino al 21 settembre per presentare la documentazione, scaricabile dal sito istituzionale del Comune. Il contributo, che può arrivare fino a un massimo di 300 euro, servirà per acquistare libri e materiale scolastico e potrà essere utilizzato per coprire le quote per il pagamento dei servizi scolastici

"Il diritto allo studio - spiega l’assessore alla scuola, Valentina Bernardini - è un diritto inalienabile per tutti gli studenti. In particolare, con il pacchetto scuola ci si rivolge ai ragazzi e alle ragazze iscritti alle scuole secondarie di primo e di secondo grado che non abbiano più di 20 anni. Questo strumento ci servirà per andare incontro alle famiglie e sostenerle alla vigilia dell’inizio dell’anno scolastico che, come sempre, comporta una serie di spese importanti. Vogliamo permettere alle famiglie di iniziare l’anno con serenità".

Possono fare richiesta per il pacchetto scuola le famiglie con figli iscritti alla scuola superiore di primo e secondo grado, con un ISEE non superiore a 15.748,78 euro. Gli studenti e le studentesse non devono avere più di 20 anni (20 anni e 364 giorni). Il requisito relativo all’età non si applica agli studenti disabili, con handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità non inferiore al 66%.

Saranno erogati fondi per un minimo di 200 euro fino a un massimo di 300 euro.

La documentazione, alla quale deve essere allegata la copia del documento d’identità del richiedente, può essere inviata per Pec all’indirizzo comune.altopascio@postacert.toscana.it oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.

In caso di dubbi o difficoltà nella compilazione del modello di domanda è possibile rivolgersi all’Ufficio Scuola, il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì dalle 15 alle 17; oppure contattare il numero 0583.216353.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa