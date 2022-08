Pacchetto scuola Pistoia, come fare domanda

C’è tempo fino al 21 settembre per presentare domanda per il contributo "Pacchetto Scuola" per l'anno scolastico 2022/2023.

Il contributo economico è destinato a studentesse e studenti residenti nel Comune di Pistoia, di età non superiore a 20 anni (da intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni), compiuti entro il 21 settembre 2022, iscritti a una scuola secondaria di primo o secondo grado (statale, paritaria privata o paritaria degli Enti locali) inclusi gli iscritti a un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – in una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata iscritti alla scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti Locali, o iscritti a un percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) – in una scuola secondaria di secondo grado o un’agenzia formativa accreditata.

Possono presentare domanda coloro che hanno un valore Isee non superiore a 15.748,78 euro, per sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici). L’Isee richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni (coincidente con l’Isee ordinario qualora il nucleo familiare non si trovi nelle casistiche disciplinate dall’art. 7 del DPCM 159/13).

La domanda di ammissione può essere inviata fino mercoledì 21 settembre tramite lo Sportello telematico dal sito del Comune:

https://sportellotelematico.comune.pistoia.it/action:c_g713:pacchetto.scuola

Per accedere ai servizi del portale è necessaria l’autenticazione con una delle modalità stabilite per l'accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione: lo Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, la Carta d’Identità Elettronica (Cie), la Carta Nazionale dei Servizi (Cns).

Inviata la domanda, l’utente riceverà e visualizzerà il numero di protocollo sul sistema informatico. Il numero di protocollo sarà riportato come identificativo della domanda nella graduatoria.

Eventuali ulteriori informazioni in merito possono essere richieste ad Antonella Mearelli dell’ufficio Istruzione: a.mearelli@comune.pistoia.it – telefono 0573 371821.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa