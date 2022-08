Pali di cemento per vigneto dismessi in una piazzola, una denuncia

Una persona è stata denunciata in Chianti per deposito e abbandono di rifiuti speciali non pericolosi. In zona Belvedere Campoli, nel comune di San Casciano in Val di Pesa, i carabinieri forestali hanno trovato una piazzola con un cumulo di pali di cemento per vigneto dismessi. Era confinante con un'area agricola.

I militari hanno verificato che i pali di cemento venivano dall’espianto di un vigneto eseguito nell’autunno del 2020. Le verifiche espletate dai militari hanno permesso di risalire all’autore, committente e responsabile dei lavori di espianto del vigneto che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.