Pontedera dedica una targa al regista Jerzy Grotowski

Una targa commemorativa del regista polacco Jerzy Grotowski sarà apposta sul muro esterno, vicino al portone di ingresso, dello stabile di via Risorgimento a Pontedera, dove Grotowski ha vissuto fino alla morte, avvenuta nel 1999.

La decisione dell'Amministrazione Comunale va nel segno di "Rendere omaggio a uno dei maggiori registi del teatro d'avanguardia del Novecento, che ha sviluppato, presso il Workcenter di Pontedera, a partire dal 1986, una nuova ricerca sulle arti performative".

"Esplorare e valorizzare i luoghi in cui Grotowski ha vissuto significa non solo conservare la memoria del suo valore - spiega sempre l'Amministrazione Comunale - ma anche comprendere l'importanza che il regista ha avuto per la nostra città".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa