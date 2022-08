Rally di Pistoia, ecco il programma

Pistoia Corse Sport, congiuntamente ad Aci Pistoia, ha definito nei dettagli il programma del 43. Rally Città di Pistoia, prova di chiusura della Coppa Rally di VI zona ed anche ultimo atto del Campionato Sociale ACI Pistoia-Memorial Roberto Misseri.

In programma per l’1-2 ottobre la gara sarà anche valida per l’R-Italian Trophy, per il Michelin Zone Rally Cup, per il Trofeo Pirelli Accademia e per il Peugeot Rally Regional Club.

Con grande enfasi e gioia l’organizzazione comunica che dopo due anni la competizione tornerà a farsi abbracciare dal centro città, con la partenza ed arrivo in Piazza Gavinana. L’ultimo anno in cui si poterono incontrare le bellezze del centro storico, con il classico “bagno di folla” fu il 2019, sia nel 2020 che l’anno passato non fu possibile per via dell’emergenza sanitaria. Tornerà poi riordinamento notturno tra il sabato e la domenica, allestito di nuovo in Piazza del Duomo, il salotto buono di Pistoia.

TRE PROVE DIVERSE IN DUE GIORNI DI GARA

Il programma, sotto l’aspetto sportivo, prevede tre diverse prove speciali da ripetere tutte due volte, in un percorso ispirato alla tradizione, quest’anno con qualche modifica, tanto per rendere ancora più avvincente la sfida.

La partenza avrà luogo nel pomeriggio di sabato 01 ottobre, alle 17,30 dopodiché i concorrenti affronteranno due prove speciali, in pratica una sola da ripetere due volte. Il resto della competizione sarà poi alla domenica 02 ottobre con arrivo alle 16,15.

CONFERMATE LE VETTURE STORICHE

Oltre alla gara “moderna” vi sarà il 4° appuntamento del “Pistoia” riservato alle vetture storiche ed al seguito anche la manifestazione “All Stars”, nella quale non vi è contenuto agonistico, in quanto le vetture, solitamente modelli che hanno contribuito a fare la storia della produzione automobilistica mondiale, partecipano a scopo dimostrativo e rievocativo, quindi senza rilevamento di tempi e stesura di classiche, dunque vera e propria passerella.

LE ISTITUZIONI AL FIANCO DELL’EVENTO

E’ una sinergia forte ed importante, quello che l’organizzazione del Rally Città di Pistoia sta conoscendo con l’Amministrazione Comunale di Pistoia, con la Provincia anche, le quali hanno riconosciuto la valenza dell’evento, in grado di identificare un territorio che appunto con il Rally Città di Pistoia trova il proprio ambasciatore nel mondo del motorsport. Significativo anche l’appoggio delle Amministrazioni Comunali di Lamporecchio, Marliana e Quarrata, nei cui territori si svilupperà il percorso.

Sotto l’aspetto logistico il “quartier generale” della gara sarà nella zona industriale di “Sant’Agostino”, alla concessionaria del gruppo Stellantis “Brandini”, lo “Shakedown”, il test con le vetture da gara, è previsto mattina di sabato a Quarrata, su un tratto di strada già utilizzato in passato.

La scorsa edizione fu un tris di Skoda Fabia R5, a salire sul podio assoluto della gara, con il primo posto andato ai locali Paperini-Fruini, che concessero il bis della vittoria del 2020. Al secondo posto si piazzarono Gasperetti-Ferrari e terzi i lucchesi Della Maggiora-Favali.

PROGRAMMA DI GARA

Apertura iscrizioni: 01/09/2022 alle ore 08:00 Chiusura iscrizioni: 21/09/2022 alle ore 24:00

Ricognizioni autorizzate con vetture di serie:

sabato 24/09/2022 ore 09:00 - 13:00 e 15:00 - 19:00

venerdì 30/09/2022 ore 15:00 - 19:00 20:00 - 22:00

Distribuzione road book:

sabato 24/09/2022 ore 08:30 - 15:00

venerdì 30/09/2022 ore 15:00 - 19:00

c/o Pistoia Corse Sport - Via San Donato 186 - 51100 Pistoia

Distribuzione targhe e numeri di gara: ai Referenti dei Team c/o Centro Accrediti

Venerdì 30/09/2022 ore 15:00 - 19:00 c/o Pistoia Corse Sport - Via San Donato 186 - 51100 Pistoia

Sabato 01/10/2022 ore 09:00 - 11:00 c/o Concessionaria BRANDINI - Via N. Copernico, 123 - Pistoia

Verifiche sportive: online

Verifiche Tecniche: c/o Concessionaria BRANDINI - Via N. Copernico, 123 - Pistoia

iscritti allo shakedown sabato 01/10/2022 ore 09:00 - 10:30

tutti gli altri sabato 01/10/2022 ore 10:30 12:30

Accrediti Shakedown: Quarrata sabato 01/10/2022 ore 10:00 - 14:00

Partenza 1° Concorrente: sabato 01/10/2022 ore 17:30 Piazza Gavinana - Pistoia (PT)

Arrivo 1° Concorrente: domenica 02/10/2022 ore 16:15 Piazza Gavinana - Pistoia (PT)

Fonte: Ufficio Stampa