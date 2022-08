Rememories, Tirrenia capitale della musica dance anni '90

Tirrenia diventa la capitale della musica dance anni '90 con Rememories, un appuntamento cult per gli amanti della musica suonata in vinile che torna con tutto il suo carico di emozioni venerdì 26 agosto. L’evento a ingresso gratuito, giunto alla sua quinta edizione è organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio del Comune di Pisa, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest – Terre di Pisa e in collaborazione con Sib, Fipe e Silb Confcommercio, e rientra nel cartellone di iniziative di Marenia – Non solo mare.

A partire dalle 21.30 fino a mezzanotte nell'area di Ciclilandia si alterneranno alla consolle i dj Bizio, Francesco Bix, Roby-D e Clox insieme alla voce di Niki The Voice e Adriana Hamilton, pronti a far rivivere l'inconfondibile sound che ha caratterizzato le magiche atmosfere degli indimenticabili anni Novanta, accompagnate dalle esibizioni dell'associazione sportiva Polevolution XL di Pisa.

“Siamo felici di tornare a rivivere un evento unico nel suo genere, che si unisce alle tantissime iniziative che organizziamo sul Litorale pisano” afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “Dopo le due ultime stagioni estive condizionate dalla restrizioni per la pandemia siamo tornati a proporre eventi di assoluta qualità e adatti a un pubblico di tutte le età, grazie all'impegno e all'entusiasmo dei nostri imprenditori”.

“È un vero piacere vedere un Litorale di nuovo a pieno regime e capace di proporre davvero molti eventi e iniziative, un elemento trainante per incrementare ulteriormente l'appetibilità e la promozione turistica del territorio” il commento del presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani.

“Fin dalla sua prima edizione Rememories vuole portare sul Litorale una proposta musicale elettrizzante e divertente, dedicata agli appassionati della dance anni '90 ma anche a tutti coloro che vogliono ballare ed emozionarsi con capolavori senza tempo. Vi aspettiamo tutti per questo nuovo ed entusiasmante appuntamento!” l'invito del presidente Silb Confcommercio Pisa Alessandro Trolese.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa - Ufficio Stampa