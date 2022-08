Tragedia sulle Apuane, muore escursionista 28enne

Le montagne toscane continuano a mietere vittime. Una escursionista di 28 anni è morta quest'oggi. Stava percorrendo un sentiero sul Monte Macina, in Garfagnana nel territorio di Vagli di Sotto. Il soccorso alpino è intervenuto ma per la giovane fiorentina non c'è stato niente da fare. La ragazza era in compagnia del fidanzato quando è precipitata fino al sentiero sottostante, perdendo conoscenza. All'arrivo dei sanitari non è stato possibile far altro che constatare il decesso. Il recupero della salma è avvenuto con l'aiuto dell'elicottero.