Trovato in auto con la cocaina, denunciato nel Valdarno

Denunciato un 50enne albanese pregiudicato dai carabinieri di Levane nel Valdarno Aaretino perché trovato in possesso di cocaina in auto e a casa.

L'uomo stava percorrendo a bordo della sua auto la sp540, tra il Valdarno e il Senese. Andava a bassa velocità, come se stesse esitando di fronte alla pattuglia dei carabinieri impegnata in un servizio di controllo. Dopo averlo fermato il 50enne, che era a bordo con un passeggero, è stato trovato con 5 g di polvere bianca. L'altro soggetto aveva altre due dosi. Nella casa del cinquantenne sono stati trovati 15 g di hashish in una bustina di cellophane, un cucchiaio ancora sporco di polvere bianca e 850 euro. L'uomo è stato denunciato, il passeggero segnalato per possesso di stupefacenti.